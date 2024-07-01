Esenyurt'ta park yeri tartışmasına damacayla müdahale - Son Dakika
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Esenyurt'ta park yeri tartışmasına damacayla müdahale

Esenyurt'ta park yeri nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışmada bir genç, binanın 4. katından aşağı damacana atarak olaya müdahil oldu. O anlar ise kameraya yansıdı.

01.07.2024 18:50
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Esenyurt'ta park yeri tartışmasına damacayla böyle müdahale etti

Esenyurt park yeri nedeniyle iki aile tartıştı

İSTANBUL - Esenyurt'ta park yeri nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı. Bir genç, binanın 4. katından aşağı damacana atarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Şahin Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre park yeri nedeniyle iki aile arasında sözlü tartışma başladı. Uzun süre devam eden olayda mahalli tarafları sakinleştirmeye çalışırken bir genç, yaşadığı apartmanın 4. katından aşağı damacana atarak olaya müdahil oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta park yeri tartışmasına damacayla müdahale - Son Dakika

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