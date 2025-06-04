Esenyurt'ta Pazar Tartışması: Kasa ve Sopalarla Saldırı

Esenyurt'ta pazarcı ile müşteri arasında çıkan tartışmasında ortalık karıştı. Kasa ve sopalarla birbirine saldıran tarafların o anları ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Pınar Mahallesi'nde kurulan pazarda yaşandı. iddiaya göre pazarcılar ve müşteri arasında alışveriş sırasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflar birbirine kasa ve sopalarla saldırırken, ortalık birbirine girdi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL