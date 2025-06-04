Esenyurt'ta pazarcı ile müşteri arasında çıkan tartışmasında ortalık karıştı. Kasa ve sopalarla birbirine saldıran tarafların o anları ise kameraya yansıdı.
Olay, dün Esenyurt Pınar Mahallesi'nde kurulan pazarda yaşandı. iddiaya göre pazarcılar ve müşteri arasında alışveriş sırasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflar birbirine kasa ve sopalarla saldırırken, ortalık birbirine girdi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta Pazar Tartışması: Kasa ve Sopalarla Saldırı - Son Dakika
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