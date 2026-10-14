Esenyurt\'ta sağanak evleri ve yolları su bastı, araç üstünde kurtarılmayı beklediler

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış da Esenyurt'ta yollar göle döndü evleri su bastı. Vatandaşlar araçların üzerinde kurtarılmayı bekledi. Evlerini su basan vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt'ta evleri su bastı yollar göle döndü. Akçaburgaz Mahallesinde caddeleri ve evleri su bastı. Evlerini su basan vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti. Ardıçlı mahallesi yolu su bastı araçlar mahsur kaldı. Vatandaşlar araçların üzerinde kurtarılmayı bekledi. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.