Esenyurt'ta sağlık ekibinin bayılan şahsa ilginç müdahalesi kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta sağlık ekibinin bayılan şahsa ilginç müdahalesi kamerada

Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç, sokak ortasında ilginç hareketler sergiledikten sonra yere yığılarak bayıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, şahsı uyandırmak için yoğun çaba sarf etti. İlginç görüntüler kameralara yansıdı.

28.02.2024 19:56  Güncelleme: 20:16
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Esenyurt'ta sağlık ekibinin bayılan şahsa ilginç müdahalesi kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç, sokak ortasında ilginç hareketler sergiledikten sonra yere yığılarak bayıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, şahsı uyandırmak için yoğun çaba sarf etti. İlginç görüntüler kameralara yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Akevler Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen A.E. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak üzerinde bir süre garip şekilde yürüdükten sonra kendini yere bıraktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsın durumunu kontrol etmeye çalışan bir sağlık çalışanının müdahalesi ilginç anlara sahne oldu. A.E. kadın sağlık çalışanının uyandırma çabaları sonrasında evdeki yatağından kalkar gibi esneyerek uyandı. A.E. tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Konu ile ilgili konuşan mahalle sakini Ahmet Taylan, "Olayı bana bir arkadaşım anlattı. 25 yaşlarında bir kişi yolun ortasına düşmüş. Daha sonra ambulansı ve polisi çağırıyorlar. Durumunu kontrol ettikten sonra ambulansa bindirerek götürdüler" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta sağlık ekibinin bayılan şahsa ilginç müdahalesi kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta sağlık ekibinin bayılan şahsa ilginç müdahalesi kamerada - Son Dakika
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