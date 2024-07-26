Esenyurt'ta silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Esenyurt'ta silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta motosikletli ve yüzleri maskeli şahısların düzenlediği silahlı saldırıda yoldan geçen Emir Şeyh El-Qahawatiyya isimli kişi hayatını kaybetti. Saldırı anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.07.2024 08:59
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Esenyurt'ta motosikletli ve yüzleri maskeli şahısların düzenlediği silahlı saldırıda yoldan geçen Emir Şeyh El-Qahawatiyya isimli kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 16 Temmuz'da saat 22: 00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana gelmişti. Olayda restoranın önünden geçerken kurşun isabet eden Emir Şeyh El-Qahawatiyya isimli kişi ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılarak hayatını kaybetmişti. Öte yandan saldırı sırasında restorana 4 adet ve park halindeki 2 araca mermi isabet etmişti. Yaşanan anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Emir Şeyh El-Qahawatiyya isimli kişi caddede yürürken restorana yapılan silahlı saldırı sonucu yere düştüğü ve restoranda bulunan vatandaşların ve çalışanların panikle yere yattığı anlar yer aldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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