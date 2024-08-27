Esenyurt'ta Sitelerde Denetim: 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Sitelerde Denetim: 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Esenyurt\'ta Sitelerde Denetim: 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan sitelerin çevrelerinde yapılan denetimlerde 55 araç, 23 motor ve 567 şahıs sorgulanırken 2 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde ayrıca 24,74 gr narkotik madde ele geçirildi.

27.08.2024 23:22
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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan sitelerin çevrelerinde denetim düzenlendi. Yapılan denetimlerde 55 araç, 23 motor ve 567 şahıs sorgulanırken 2 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde 24,74 gr narkotik madde de ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan sitelerin çevrelerinde denetim düzenlendi. Yapılan denetimlerde ekipler tarafından 55 araç, 23 motor ve 567 şahıs sorgulandı. Denetimlerde 2 düzensiz göçmen ile aranan 1 şahıs da yakalandı. 13 araca 65 bin 295 TL cezai işlem uygulanan denetimde, 1 şahsın üzerinde ise 24,74 gr narkotik madde ele geçirildi.

Öte yandan bir sitede yapılan denetimde, site yönetiminin özel güvenlik izin belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Danışma personellerine özel güvenlik görevlisi faaliyeti yaptırdığı tespit edilen site yönetimi hakkında 5188 Sayılı Kanun uyarınca adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Sitelerde Denetim: 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Sitelerde Denetim: 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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