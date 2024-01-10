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Esenyurt'ta sivil polise saldıran şahsın 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Esenyurt'ta sivil polise saldıran şahsın 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Esenyurt Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde sivil polis ekipleri tarafından durdurulan bir şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı için emniyete götürülmek istendiğinde akrabaları polise saldırmıştı. Yakalanan şahsın 26 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve farklı suçlardan 88 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Esenyurt\'ta sivil polise saldıran şahsın 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı
10.01.2024 - 23:35,
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Esenyurt'ta sivil polise saldıran şahsın 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sivil polis ekiplerinin yaptığı uygulamaya takılan bir şahıs üzerinden kimlik çıkmadığı için emniyete götürülmek istenince akrabaları polise saldırmıştı. Yakalanan şahsın 26 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve farklı suçlardan 88 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Esenyurt Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde sivil polis ekipleri rutin uygulama sırasında şüpheli bir şahsı durdurmuştu. Ekipler üzerinden kimlik çıkmayan şahsı emniyete götürmek isteyince tartışma çıkmıştı Tartışmayı duyan şahsın akrabaları dışarı çıkarak polis ekiplerine tepki gösterip saldırmıştı. Gözaltına alınan şahsın "Hırsızlık" suçundan 26 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. A.P.isimli şüpheli şahısın yapılan sorgulamasında; farklı suçlardan 88 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA
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Esenyurt, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta sivil polise saldıran şahsın 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta sivil polise saldıran şahsın 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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