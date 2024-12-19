Esenyurt\'ta Sokak Tartışması: Gençler Müdahale Etti

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İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında bir çiftin tartışmasına mahallenin gençleri müdahale etti. Kadına bağıran adam gençler tarafından darp edilirken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Pınar Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir çift sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Adamın kadına bağırdığını gören mahallenin gençleri ise olaya müdahale ederek çifti ayırmak istedi. Tartışmanın devem etmesi üzerine gençler adamı darp ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL