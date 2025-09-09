Esenyurt\'ta Taşlı Sopalı Kavga

Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde iddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olaya yakınların da dahil olmasıyla olay kavgaya döndü.

BİRBİRLERİNE ACIMADAN SALDIRDILAR

Taraflar birbirilerine sopa, taş ve yumruklarla saldırırken, ortalık savaş alanına döndü. Bir şahıs ise kavga ettiği adamların üzerine aracını sürerken, ön camının atılan bir taş üzerine kırılması sonucunda park halindeki arabaya çarptı. Yaşanan o anlar ise anbean kameraya yansıdı.