Esenyurt'ta Taşlı Sopalı Kavga - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Esenyurt'ta Taşlı Sopalı Kavga

Esenyurt\'ta Taşlı Sopalı Kavga
09.09.2025 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta iki grup sokak ortasında taş ve sopalarla kavga etti, görüntüler kaydedildi.

Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde iddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olaya yakınların da dahil olmasıyla olay kavgaya döndü.

BİRBİRLERİNE ACIMADAN SALDIRDILAR

Taraflar birbirilerine sopa, taş ve yumruklarla saldırırken, ortalık savaş alanına döndü. Bir şahıs ise kavga ettiği adamların üzerine aracını sürerken, ön camının atılan bir taş üzerine kırılması sonucunda park halindeki arabaya çarptı. Yaşanan o anlar ise anbean kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Esenyurt, Güvenlik, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Şiddet, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Taşlı Sopalı Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
Eşinin akrabalarını zehirli mantarla öldüren kadına müebbet hapis cezası Eşinin akrabalarını zehirli mantarla öldüren kadına müebbet hapis cezası
Bez torbadaki 1 günlük bebeğin annesi 3 yıl sonra ortaya çıktı, anlattıkları kan dondurdu Bez torbadaki 1 günlük bebeğin annesi 3 yıl sonra ortaya çıktı, anlattıkları kan dondurdu
Fernando Santos Azerbaycan’dan kovuldu Fernando Santos Azerbaycan'dan kovuldu
Bagajda mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk korkunç şekilde can verdi Bagajda mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk korkunç şekilde can verdi
Gürsel Tekin “Bu bağıranlar CHP’li değil“ dedi, partiden jet yanıt geldi Gürsel Tekin "Bu bağıranlar CHP'li değil" dedi, partiden jet yanıt geldi

11:26
Resmi açıklamanın eli kulağında Fener’e adı sanı duyulmayan hoca
Resmi açıklamanın eli kulağında! Fener'e adı sanı duyulmayan hoca
11:17
Antrenörlüğe geri dönüyor Zinedine Zidane imzayı attı
Antrenörlüğe geri dönüyor! Zinedine Zidane imzayı attı
11:14
Resmi araçla gece gezmesi Bakanlık, Şevval Şahin’in bindiği araca açıklık getirdi
Resmi araçla gece gezmesi! Bakanlık, Şevval Şahin'in bindiği araca açıklık getirdi
10:55
26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi
26 ilde anket yapıldı: İşte asgari ücretlilerin birinci partisi
10:54
Olay iddia: Gürsel Tekin polise 30 kişilik giriş listesi verdi
Olay iddia: Gürsel Tekin polise 30 kişilik giriş listesi verdi
10:07
Eşini otogarda böyle karşıladı, hastanedeki işinden oldu
Eşini otogarda böyle karşıladı, hastanedeki işinden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2025 11:35:37. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Taşlı Sopalı Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.