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Esenyurt'ta Tehlikeli Trafik İhlalleri Kameraya Yansıdı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Tehlikeli Trafik İhlalleri Kameraya Yansıdı

Esenyurt'ta bir sürücü, makas atarak trafiği tehlikeye attığı anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı. Bir taksi sürücüsü ise yaya geçidinde karşıya geçen yayaya yol vermeyip kırmızı ışıkta geçti. Görüntüler, İstanbul'da yaşanan tehlikeli trafik ihlallerini gözler önüne seriyor.

Esenyurt\'ta Tehlikeli Trafik İhlalleri Kameraya Yansıdı
17.01.2024 - 09:56,
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Esenyurt'ta makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şahıslardan biri araçların arasından geçtiği o anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı. Bir taksi sürücüsü ise, yaya geçicinde karşıya geçen yayaya yol vermeyip kırmızıda geçmesi kameraya böyle yansıdı.

Görüntüler dün gece Esenyurt'ta kaydedildi. Esenyurt E-5 Avcılar istikametinde meydana seyir halindeki araç sürücüsü, akan trafikte makas atarak araçların arasından geçti. Trafiği ve kendi canını hiçe sayarak tehlikeye atan şahıs o anları ise cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Bir başka otomobil sürücüsü ise Esenyurt depo mevkinde yaya geçidinde karşıya geçen yayayı görmezden gelen taksi sürücüsü, üstüne kırmızı ışık ihlali yaptı. Yaşanan anlar bir motorcunun kask kamerasına böyle yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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