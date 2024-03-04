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Esenyurt'ta virajı alamayan tır, park haldeki aracın üzerine devrildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta tekstil malzemesi yüklü tır, virajı alamayarak park haldeki aracın üzerine devrildi. Araçta büyük hasar meydana gelirken, olayda yaranı ya da can kaybı yaşamadı.

Olay, 12: 00 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 120 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 GN 9321 plakalı tekstil ürünleri yüklü tır, ürünleri teslim etmeye gittiği sırada virajı alamayıp devrildi. Park halde bulunan araçların üzerine yatan araç büyük paniğe neden oldu. Herhangi can kaybı yaşanmazken, tırda ve devrildiği araçta maddi hasar meydana geldi. Olayı gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları devam ediyor.