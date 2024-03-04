Esenyurt'ta virajı alamayan tır, park haldeki aracın üzerine devrildi
İSTANBUL - Esenyurt'ta tekstil malzemesi yüklü tır, virajı alamayarak park haldeki aracın üzerine devrildi. Araçta büyük hasar meydana gelirken, olayda yaranı ya da can kaybı yaşamadı.
Olay, 12: 00 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 120 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 GN 9321 plakalı tekstil ürünleri yüklü tır, ürünleri teslim etmeye gittiği sırada virajı alamayıp devrildi. Park halde bulunan araçların üzerine yatan araç büyük paniğe neden oldu. Herhangi can kaybı yaşanmazken, tırda ve devrildiği araçta maddi hasar meydana geldi. Olayı gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta virajı alamayan tır, park haldeki aracın üzerine devrildi - Son Dakika
Edirne'de Atatürk Bulvarı Olin Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, G.D. ve K.E. adlı sürücülerin otomobilleri çarpıştı. Kazada yaralanan bir kadın ve bir çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasında kanalizasyon sebebiyle çıkan tartışmada, 17 yaşındaki Türkiye Şampiyonu boksör tabancayla vuruldu. Saldırgan olay yerine gözaltına alındı, sporcu ise hastaneye kaldırıldı. Olayın sebebi olarak akan kanalizasyon gösterildi. Saldırganın tehditlerle büyüyen tartışmanın ardından ateş açtığı belirtildi.
Burdur'un Burç Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Medine Aycan'dan dünden beri haber alamayan akrabaları, polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, Aycan'ın evine gittiğinde onu hareketsiz bir şekilde yerde buldu. Yapılan kontrolde Aycan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Aycan'ın cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki İsmail Toygar, Çanakkale'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden korkarak oturduğu evin balkonundan atladı. Ağır yaralanan Toygar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde AK Partili Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen'e yapılan silahlı ve bıçaklı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırı sonrası çekilen görüntülerde, yaralanan Ökmen'in ambulans beklediği anlar yer alıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?