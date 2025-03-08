Esenyurt'ta Trafik Kavgası: Sopalı Tartışma - Son Dakika
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Esenyurt'ta Trafik Kavgası: Sopalı Tartışma

Esenyurt'ta, trafik ışıklarında yaşanan park nedeniyle çıkan kavgada bir kadın sopayla saldırdı.

08.03.2025 10:13
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Esenyurt'ta bir sürücü aracının dörtlü lambalarını yakarak trafik ışıklarında sağa park etti. Arkasından gelen sürücü oluşan trafiğe sinirlenerek önce kornaya bastı ardından küfür edince aralarında kavga çıktı. Kavga esnasında bir kadın sopayla saldırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki trafik ışıklarında aracıyla sağa yanaşan bir sürücü dörtlü lambalarını yakarak durakladı. O esnada arkadan gelen başka bir sürücü ise, duraklayan sürücü nedeniyle oluşan trafiğe sinirlenince önce kornaya bastı ardından ise şoföre küfür etti. İki taraf arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında iki adam birbirine yumruklarken bir kadın sopa ile karşı tarafa saldırdı. İki taraf arasında çıkan sopalı kavga çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tartışan iki sürücünün ardından kavgaya tutuştuğu, ardından bir sürücünün aracının bagajından çıkardığı sopa ile karşı tarafa saldırdığı anlar yer aldı.

Öte yandan, görüntülerde, bir kadının kavga esnasında elindeki sopayla karşı tarafa vurmaya çalıştığı anlar da kaydedildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilen taraflar bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, Esenyurt, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Yaşam, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Trafik Kavgası: Sopalı Tartışma - Son Dakika

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