Esenyurt'ta trafik kazası sonrası çıkan kavgada taksici darp edildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta trafik kazası sonrası çıkan kavgada taksici darp edildi

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kaza sonrası taksici, diğer sürücü ve yakınları tarafından darp edildi. Olay anları ise kameraya yansıdı. Polis ekipleri, olay yerine gelerek kalabalığı dağıttı.

12.06.2024 12:33
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Esenyurt'ta trafik kazası sonrasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kazaya karışan taksici, diğer sürücü ve yakınları tarafından darp edildi. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Esenyurt Güzelyurt Mahallesi 1965 Sokakta yaşandı. Bir otomobil ve taksi, sokak içerisinde maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsünün aynı sokakta oturan yakınlarını da aşağı inmesiyle ortalık bir anda karıştı. Taksi sürücüsü, diğer sürücü ve yakınları tarafından darp edildi. O anlar kameraya da yansıdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kızgın kalabalığı güçlükle dağıttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta trafik kazası sonrası çıkan kavgada taksici darp edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta trafik kazası sonrası çıkan kavgada taksici darp edildi - Son Dakika
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