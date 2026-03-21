Esenyurt'ta Trafik Saldırısına 183 Bin TL Ceza
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenyurt'ta Trafik Saldırısına 183 Bin TL Ceza

21.03.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafikte tartıştığı sürücünün aracını kıran şüpheliye 183 bin TL ceza verildi, ehliyeti alındı.

Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücünün aracını camını kırarak saldırmaya çalışan şüpheliye 183 bin 492 TL ceza tutanağı düzenlendi. Ayrıca ehliyetine 60 gün süre ile geçici el konuldu.

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde bir otomobil sürücü trafikte takip etiği araç sürücüsünün önünü kesip saldırdı. Aracın camını kırıp bağırmaya başladı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda bahse konu araç sürücüsü H.H.Ö. ekiplerimizce tespit edildi. Araç sürücüsüne trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek, taşıt yolu üzerinde duraklama, yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları,saygısızca araç kullanma maddelerinden toplam 183 bin 492 TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi. Ayrıca, araç 60 gün trafikten men edildi ve sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile geçici el konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Esenyurt, Olaylar, Trafik, Ceza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 14:56:30. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.