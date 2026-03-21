Esenyurt\'ta Trafik Saldırısına 183 Bin TL Ceza

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde bir otomobil sürücü trafikte takip etiği araç sürücüsünün önünü kesip saldırdı. Aracın camını kırıp bağırmaya başladı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda bahse konu araç sürücüsü H.H.Ö. ekiplerimizce tespit edildi. Araç sürücüsüne trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek, taşıt yolu üzerinde duraklama, yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları,saygısızca araç kullanma maddelerinden toplam 183 bin 492 TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi. Ayrıca, araç 60 gün trafikten men edildi ve sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile geçici el konuldu. - İSTANBUL