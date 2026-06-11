Esenyurt'ta Trafik Tartışmasına 360 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Esenyurt'ta Trafik Tartışmasına 360 Bin TL Ceza

11.06.2026 15:23
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Esenyurt'ta motosiklet ve taksi sürücüsüne trafikteki tartışma yüzünden toplam 360 bin TL ceza kesildi.

Esenyurt'ta trafikte tartışan motosiklet ve taksi sürücüsüne 360 bin TL para cezası kesildi. Tartışma anları da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta motosiklet ve taksi sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Görüntülerin sosyal medya da paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri araç sürücülerini tespit etti. Y.K ve B.M isimli sürücülere trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek maddesinden toplam 360 bin TL para cezası kesildi. Araçlar 60 gün trafikten men edilerek sürücülerin ehliyetlerinin 60 gün süre ile geçici olarak geri alındığı öğrenildi. Tartışma anı da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Esenyurt, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Trafik Tartışmasına 360 Bin TL Ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Trafik Tartışmasına 360 Bin TL Ceza - Son Dakika
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