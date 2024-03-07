Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücüyü önce takip etti ardından defalarca araca çarptı
İSTANBUL - Esenyurt'ta bir şahıs trafikte tartıştığı sürücüyü cadde boyunca takip ederek önüne kırmaya çalıştı. Yol boyunca makas atıp trafiği tehlikeye atan sürücü, tartıştığı kişinin aracına hem arkadan hem de yandan vurarak kazaya sebep oldu. Yaşanan kovalamaca ve kaza anları ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde seyir halindeki iki otomobil sürücüsü bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmada sürücülerden biri diğerini takip ederek yol üzerinde sıkıştırmaya başladı. Trafikteki diğer araçları da tehlikeye atan korku dolu kovalamacada sürücü, tartıştığı kişiye aracıyla birden fazla kez arkadan çarptı. Bir süre sonra hızını alamayan sürücü, araca yandan çarparak durdu. Yaşanan o anlar seyir halindeki başka bir arabadan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta trafikte tartışan sürücü kovalamacada araca çarptı - Son Dakika
Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki diğer araç sahipleri araçlarını kurtarmaya çalışırken, mahalle sakinleri evlerine ve elektrik panolarına sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda araç söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Mardin E Tipi Kapalı cezaevi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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