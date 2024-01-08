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Esenyurt'ta trafikten kaçmaya çalışan uyanık sürücüler, yayalara zor anlar yaşatıyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta trafikten kaçmaya çalışan uyanık sürücüler, yayalara zor anlar yaşatıyor

Esenyurt'ta Haramidere E-5 yan yolda trafik sıkışıklığı sebebiyle uyanık sürücülerin sorumsuzca yaya yolunda ilerlemeye çalışması, kaldırımı kullanmaya çalışan yayalara zor anlar yaşatıyor. İstanbul'un Esenyurt ilçesi Haramidere mevkiinde özellikle akşam iş çıkış saatlerinde E-5 yan yolda ilerleyen bazı uyanık sürücüler, trafik sıkışıklığı sebebiyle yaya kaldırımını işgal ederek ilerlemeye çalışmaları sebebiyle, kaldırımı kullanan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Esenyurt\'ta trafikten kaçmaya çalışan uyanık sürücüler, yayalara zor anlar yaşatıyor
08.01.2024 - 23:12,  Güncelleme: 23:13
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Esenyurt'ta trafikten kaçmaya çalışan uyanık sürücüler, yayalara zor anlar yaşatıyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta Haramidere E-5 yan yolda trafik sıkışıklığı sebebiyle uyanık sürücülerin sorumsuzca yaya yolunda ilerlemeye çalışması, kaldırımı kullanmaya çalışan yayalara zor anlar yaşatıyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Haramidere mevkiinde özellikle akşam iş çıkış saatlerinde E-5 yan yolda ilerleyen bazı uyanık sürücüler, trafik sıkışıklığı sebebiyle yaya kaldırımını işgal ederek ilerlemeye çalışmaları sebebiyle, kaldırımı kullanan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. İddiaya göre, kaldırımı işgal etmekle de kalmayan bir sürücü, ihlal ettiği yaya yolu üzerinde ilerlemeye çalışırken dikiz aynasıyla bir vatandaşın koluna çarptı. Mağdur vatandaş, kaldırımı işgal eden sürücüye yaya yolunda olduğunu, trafik ihlali yaptığını ve araç yolu üzerinde seyretmesi gerektiğini vurguladığı için sorumsuz sürücünün üzerine yürümeye kalktığını ifade etti.

Bölgede her akşam iş çıkış saatinde aynı manzaraları görmekten bıkan esnaf ve vatandaşlar yetkililerden çözüm talep etti. Konuyla ilgili konuşan bölge esnafı Ayhan Ağar, " Biz de burada esnaf olarak çok şikayetçiyiz. Burada trafik olduğu saatlerde genelde kaldırımdan gidip, yayaları rahatsız ediyorlar. Bundan biz de rahatsız oluyoruz. Bunun önüne geçmeleri için yetkililere sesleniyorum. Acilen bir çözüm bulunması gerekiyor. Ayrıca burada okulda var. Öğrenciler de genelde bu kaldırım üzerinde ilerliyorlar. Bunun için araçların buradan geçmemesi lazım" dedi.

"Milletin hakkına giriyorlar"

Daha önce de sık sık aynı şikayetler ile gündeme gelen Haramidere E-5 yan yoldaki kaldırım işgali, civarındaki esnaf ve vatandaşları da bezdirmiş durumda. Bölgede bulunan okulun çıkış saatinde öğrencilerinde kullandığı yaya kaldırımının ihlal edilmesiyle kaldırım üzerinde ilerlemek tehlikeli bir hal alıyor. Yaşanan durumla alakalı esnaf İbrahim Şengül ise, "Trafikte binlerce insan burada sırasını beklerken, bazı uyanık sürücüler kaldırımdan çare arayarak milletin hakkına giriyorlar. Buradan geçen yayalarda bu durumdan çok rahatsız oluyorlar bu konuda gerekli şeylerin yapılmasını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Önüne gelen herkesin ehliyet sahibi olmaması gerekiyor"

Başka bir vatandaş ise iddiaya göre yaya yolunu kullandığı esnada, kaldırımı işgal eden bir sürücü arkadan gelirken dikiz aynasını koluna çarptı. Kaldırıma çıkıp ilerlemeye çalışan sürücüyü ihlal yaptığı yönünde uyarmasıyla, sorumsuz sürücünün üzerine yürümeye kalktığını ifade eden Cansel Yancı, "Kaldırımda yaya olarak yürümeye çalışırken sürücülerden kaldırımı kendi yoluymuş gibi kullananlar var. Şu anda da görünüyor. Dikiz aynası koluma çarptı. Dirseğime çarptı. Uyardım. Ne yapıyorsunuz burası bizim yolumuz diye söylüyorum bir de arabadan inmeye çalışıyor. Üstüme yürümeye çalışıyor. Bunun bir şekilde durdurulması lazım. Önüne gelen herkesin ehliyet sahibi olmaması gerekiyor" diye konuştu.

(OE-ECİ-ÖFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta trafikten kaçmaya çalışan uyanık sürücüler, yayalara zor anlar yaşatıyor - Son Dakika


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