Esenyurt’ta Usulsüz Seçim Krizi - Son Dakika
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Esenyurt’ta Usulsüz Seçim Krizi

Esenyurt’ta Usulsüz Seçim Krizi
09.07.2025 13:11
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Esenyurt'ta sahte seçimle yönetime geçen grup, siteye saldırarak halkı korkuttu. Başkan, can güvenliği endişesi taşıyor.

Esenyurt'ta usulsüz seçim yapılan sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Güngör, "50 kişilik bir grupla siteye yasa dışı bir şekilde giriş yaptılar. Sitenin kapılarını kırıp yağmaladılar ve çökmeye çalıştılar. Site halkı çok endişeli ve korku içerisinde. Kendi can güvenliğimden endişe ediyorum. Grup sadece kapıları kırmakla kalmadı. Güvenlik müdürünü de darp ettiler. Silah çekerek insanları da esir aldılar" dedi.

Esenyurt Akevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede seçime 1 yıl olmasına rağmen usulsüz seçim yapıldı. Resmi olmayan seçimler sonucunda yönetimi kazanan şahıslar ise kalabalık bir grupla siteye gelmişti. Onlarca şahıs çilingir eşliğinde yönetim ofisine girerken, müdahale etmek isteyen bir kişiyi de yaka paça dışarı atmıştı. Yaşananları anlatan Site Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Güngör, can güvenliğinden endişe ettiğini söyledi.

"Grup sadece kapıları kırmakla kalmadı, güvenlik müdürünü de darp ettiler"

Site halkının endişe ve korku içinde olduğunu belirten Site Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Güngör, "Geçen hafta Pazar günü sahte bir genel kurul düzenlendi. Sahte oylarla kendilerini başkan ilan edip Salı günü sabah 50 kişilik bir grupla siteye yasa dışı bir şekilde giriş yaptılar. Sitenin kapılarını kırıp yağmaladılar ve siteye çökmeye çalıştılar. Polis ekiplerinin yardımıyla çeteyi dışarıya çıkardık. Site halkı çok endişeli ve korku içerisinde. Kendi can güvenliğimden endişe ediyorum. Devletimizin yanımızda durmasını istiyorum. Ben bir yıl önce seçildim. Seçimler iki yılda bir yapılır. Siteyi seçime götürme yetkisi sadece yönetim kurulu başkanındadır. Siteden atılan bazı personeller çeşitli çetelerle iş birliği yaparak seçim olmadığı halde noterden seçmenlere bir ihtar name çekilmediği halde kendi kendilerine site dışında bir seçim organize ediyorlar. Gerçek bir seçim değildir. Sahte bir genel kuruldur. Zaten katılımda olmamıştır. Tamamen sahte oylarla kendilerini site başkanı ilan edip siteye çökmeye çalışıyorlar. Arkasında da bazı grupların olduğunu düşüyoruz ve savcılıkla da paylaştık. Benim görev sürem iki yıl seçimler geçen yıl Haziran ayında yapıldı. Bir sonraki seçim 26 Haziran 2026'da yapılacak. Karakola gerekli suç duyurularında bulunduk. Grup sadece kapıları kırmakla kalmadı. Güvenlik müdürünü de darp ettiler. Silah çekerek insanları da esir aldılar. Odamdaki paraları ve değerli eşyaları çaldılar. Bilgisayardan kişisel verileri çaldılar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt’ta Usulsüz Seçim Krizi - Son Dakika

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