Esenyurt'ta Uyuşturucu Satışı Gündüz Vakası

Esenyurt'ta sokak ortasında uyuşturucu satışı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Uyuşturucuların 'torbacı' diye tabir edilen şahsın elinden adeta kapışılarak alındığı görüldü.

Esenyurt Pınar mahallesi 1277 sokakta kayda alınan görüntülerde güpegündüz uyuşturucu satışı olduğu gözler önüne serildi. Uyuşturucu satıcısının mahalleye gelmesiyle daha önce haberleştiği alıcılar bir anda etrafını sardı. Ücretini ödeyen şahıslar bir anda alıp ortada kaybolduğu görüldü. Yaşanan olay bir vatandaş tarafında saniye saniye kaydedildi - İSTANBUL