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Esenyurt'ta yağmur sonrasında dere kırmızı renkte aktı

Kırmızı renkte akan dere kokuya neden oldu

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bulunan ve Haramidere'yi besleyen dere, yağmur sonrasında kırmızı akmaya başlandı. Kırmızı renkte akan dereyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken kokudan ve görüntüden rahatsız oldu.

İstanbul Esenyurt İlçesi'nde Selahattin Eyyubi Mahallesi'nden geçen ve Haramidere'yi besleyen derenin, yağmur sonrasında fabrikalardan dereye karıştığı iddia edilen kimyasal atıklardan dolayı gün içerisinde kırmızı renkte suların aktığı görüldü. Öte yandan dereden akan kırmızı renkteki su kötü kokuya neden oldu. Dereden akan suyun renginin kırmızı olduğunu ve kötü koktuğunu gören vatandaşlar yetkilerden çözüm bulmalarını istedi.

"Geceleri biz yatamıyoruz"

Kötü kokan dere hakkında konuşan Mahalle sakini Mehmet Sıddık Kartal, "Ben Selahattin Eyyubi Mahallesinde oturuyorum, dere kokuyor yağmur yağdığında biraz temizleniyor ama dere genelde pis kokuyor, hatta birkaç gün önce derenin içi sinekle dolmuştu. Kokudan geceleri evde yatamıyorduk. Bu gün yine pis kokuyordu kırmızı bir su akıyordu bir önceki günde yağmur yağdığında beyaz köpüklü bir su akıyordu. Bir şeyler atıyorlar bu dereye sürekli kokuyor. Biz yetkililerden buranın temizlenmesini istiyoruz kokudan geceleri biz yatamıyoruz" dedi.