Esenyurt'ta yaşlı kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheliye çevredeki vatandaşlar tarafından meydan dayağı atıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay, geçtiğimiz cuma günü Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir parkta yaşandı. İddiaya göre, parkta oturan yaşlı bir kadına fiziksel tacizde bulunan adamı vatandaşlar fark etti. Vatandaşların saldırması üzerine şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Kaçtığı sokakta yakalanan şüpheliye vatandaşlar meydan dayağı attı. Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
"Birkaç kez vurduk"
Yaşananları anlatan mahalle sakinlerinden Murat Büyükturan, "Şahıs yaşlı bir teyzeye tacizde bulunmuş. Bizim vatandaşlarımız da döverek onu sokağa doğru kovalamış. Biz birkaç kez vurduk. Halk ayaklandı. Böyle sapıklar olduğu sürece biz çocuklarımızı sokağa bırakamıyoruz" dedi.
"Parkta yaşlı bir kadını taciz etmiş"
Emrah Yazman ise, "Biz esnafız, iş yerinde çalışıyorduk. Dışarıdan bir ses geldi ve baktığımızda bir şahsın mahalleli tarafından dövüldüğünü gördük. Öğrendik ki parkta yaşlı bir kadını taciz etmiş. Daha sonrasında polis geldi ve adamı karakola götürdü" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta Yaşlı Kadını Taciz Eden Şüpheli Vatandaşlar Tarafından Dövüldü - Son Dakika
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