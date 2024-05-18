Esenyurt'ta yol kavgasında kuryeyi bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta yol kavgasında kuryeyi bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta bir yol tartışması sırasında kuryeyi bıçaklayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda kurye yaralanırken, şüpheli 'kasten yaralama' suçundan yargılanacak.

18.05.2024 21:42
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Esenyurt'ta yol kavgasında kuryeyi bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta yol tartışması nedeniyle kuryeyi bıçaklayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki bir aracın sürücüsü ile motokurye M.Ş. arasında yol tartışması çıktı. Tartışma büyürken iki taraf da durarak araçlarından indi. Tarafların kavgasına sürücünün yanındaki kişiler de dahil olarak kuryeyi darp etmeye başladı. Kavga esnasında sürücünün yanındaki S.S. ise elindeki bıçakla motokuryeyi yaraladı. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise konu ile ilgili çalışma yaptı. Yaşanan kavga anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yakalanan şüpheli S.S. emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Esenyurt, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta yol kavgasında kuryeyi bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta yol kavgasında kuryeyi bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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