Esenyurt'ta Yol Vermeme Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta Yol Vermeme Tartışması Kavgaya Dönüştü

Esenyurt'ta minibüs şoförü ile yaşlı bir adam arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olaya müdahale eden vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, olayın nasıl başladığını gözler önüne serdi. Esnaf ise yaşanan olayı anlatarak tarafları ayırdıklarını ve sakinleştirdiklerini belirtti.

05.05.2024 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta "yol verme" nedeniyle başlayan tartışmada minibüs şoförü ile yaşlı adam birbirine girdi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son bulan olay ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta park halinde olan minibüsün şoförü ile kapısının önündeki aracı ile hastaneye gitmek isteyen yaşlı bir adam arasında "yol verme" nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda minibüs şoförü ile yaşlı adam kavga etmeye başladı. Durumu gören vatandaşlar olaya müdahale ederken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan kavgayı ayıran esnaf ise yaşanan olayı, "Kavga yol verme nedeniyle çıktı. Yaşlı adam hastaneye gidecekti, diğer sürücüden yol istedi, vermeyince de kavga çıktı. Birbirlerine saldırmaya çalıştılar ama biz esnaflar olarak hemen müdahale ettik ve tarafları ayırdık. Minibüs şoförünün yanağı kanıyordu, ne geldi yanağına bilmiyorum. Daha sonra tarafları sakinleştirdik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Esenyurt, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Yol Vermeme Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:07 AK Parti Genel Merkezi’ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel’e mi jest yoksa Bahçeli’ye mi AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel'e mi jest yoksa Bahçeli'ye mi?
09:51 Cem Garipoğlu’nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
09:35 Türkiye’nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor İşte atmayı düşündükleri 4 adım Türkiye'nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor! İşte atmayı düşündükleri 4 adım
00:21 Sinan Ateş iddianamesindeki tetikçiden tuhaf savunma: Bence onlar beni öldürmek için ateş etti Sinan Ateş iddianamesindeki tetikçiden tuhaf savunma: Bence onlar beni öldürmek için ateş etti
23:33 Polisten kaçarken tarlaya uçtular Araçtan binlerce uyuşturucu hap çıktı Polisten kaçarken tarlaya uçtular! Araçtan binlerce uyuşturucu hap çıktı
11:13 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı
10:59 Plajda cinsel ilişki skandalı OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı
08:47 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun
08:23 2 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 16 şüpheli yakalandı 2 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon! 16 şüpheli yakalandı
03:29 Hayvanları Koruma Derneği’nde horoz dövüşü Baskınla yakalandılar Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüşü! Baskınla yakalandılar
02:55 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı
02:54 Servis otoparkında yangın Minibüs ve otobüsler küle döndü Servis otoparkında yangın! Minibüs ve otobüsler küle döndü
01:37 Bingöl’de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı Bingöl'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
00:05 Al-Nassr, Cristiano Ronaldo’nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda’yı 6-0 yendi Al-Nassr, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Al-Wehda'yı 6-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 11:31:17. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Yol Vermeme Tartışması Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement