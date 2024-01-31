Eşi Polen Atay\'ı öldürmeye teşebbüs eden iş adamının davasında bilirkişi raporu

Eşi Polen Atay'ı öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen iş adamı Adil Can Atay'ın davasında bilirkişi raporu
İSTANBUL - Eşi Polen Atay'ı bornoz kuşağı ile öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan iş adamı Adil Can Atay'ın davasında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, olayın intihar olup olmadığı konusunda tıbben ayrım yapılamadığı ve kapı kanadı üzerinde sürtünmeden kaynaklı deformasyon olduğu belirtildi.
Eşi yüksek mimar Polen Atay'ı bornoz kuşağı ile öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan iş adamı Adil Can Atay'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Adil Can Atay ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.
İntihar olup olmadığı konusunda tıbben ayrım yapılamadığı belirtildi
Mahkemede bilirkişi raporunun geldiği belirtildi. Bilirkişi raporunda, bornoz kuşağı ve olayın meydana geldiği oda kapısıyla ilgili ölçümler yapıldığı, boynun ön yüzündeki izin intihar eylemi sonucu oluşup oluşmadığı konusunda tıbben ayrım yapılamadığı ve kapı kanadı üzerinde sürtünmeden kaynaklı deformasyon olduğu aktarıldı. Duruşmada müşteki avukatları, rapora ilişkin beyanda bulunabilmek için mahkemeden süre talep etti. Ayrıca, raporun yok hükmünde olduğunu, eski fotoğrafların olay günüymüş gibi rapora konulduğunu ve bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ettiklerini söyledi.
"Bugüne kadar aleyhime herhangi bir şey çıkmamıştır"
Sanık Adil Can Atay savunmasında, delillerin ortada olduğunu söyleyerek, "Bugüne kadar aleyhime herhangi bir şey çıkmamıştır. Karşı taraf haksız menfaat ve kazanç elde etmeye çalışmak istemektedir" şeklinde konuştu. Sanık avukatları ise bilirkişi raporunun savunmalarını desteklediğini ve raporun haklılıklarını ispatladığını söyledi.
Duruşma ertelendi
Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatlarına açıklanan bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek "Genel başkanım beni bu adamdan (Ekrem İmamoğlu) kurtarın" dediğini iddia etti. Aysever aynı zamanda "İsterse bunu yalanlasınlar, ispatlarım" açıklamasında bulundu.
Haber Bahane programının konuğu olan Bircan Bali, eski sevgilisinden şiddet gördüğünü ve yaşadığı acıyı anlattı. Bali, ayrıca eski sevgilisinin adını taşıyan dövmeyi hala vücudunda taşıdığını belirtti.
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte La Liga ekibi Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için en güçlü isimlerden biri olduğunu söyledi. Koçyiğit, "Başak Hanımın yaptığı açıklama bizim açımızdan resmi başvuru niteliğindedir. Aldık, kabul ettik" dedi.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, 3 haftalık kızı Melek'i yastıkla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Ayşe Bülbül (43), müebbet hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de kızamık vakalarının artmasıyla ilgili olarak aşılamaya dikkat çekti. Aşılamada başarı elde edildiğini belirten Yavuz, aşısız gruplarda hastalığın yayıldığını ve gebelerin aşılanmasına dikkat çekti.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 saldırganın fotoğrafları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çekildi ve paylaşıldı.
Başrollerinde Çağla Şıkel ve Alişan'ın oynadığı Cennet Mahallesi dizisinde Menekşe karakterine hayat veren oyuncu Şeyla Halis, cerrahi müdahale olmaksızın fazla kilolarından kurtulup adeta başka biri oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eşi Polen Atay'ı öldürmeye teşebbüs eden iş adamının davasında bilirkişi raporu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?