Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Hacer Turhan toprağa verildi
ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan ve boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Hacer Turhan, toprağa verildi. İlçeyi yasa boğan ölüm sonrası iki çocuk annesini genç kadın cenaze namazına katılanlar yakınları kadın cinayetlerinin sone ermesini istedi.
Dün yaşayan olayda boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Hacer ve Ender Turhan çifti, konuşmak üzere dışarda buluştu. Burada, çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ender Turhan, yanındaki tabancayı çekip, eşi Hacer Turhan'ı vurduktan sonra, silahın namlusunu bu kez kendi başına dayayıp tetiği çekti.
Hacer Turhan olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan öfkeli koca Ender Turhan yoğum bakımda tedavisi devam ediyor.
12 yıllık kocası tarafından öldürülen 2 çocuk annesin Hacer Turhan, bugün ikindi namazına müteakip ilçede kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Cenazeye katılan yakınanları ve ilçe halkı kadın cinayetlerinin sona ermesini istedi.
Cenazeye katılan Sezai Çakmak,"maalesef memleketimizde alışık olmadığımız kadın cinayetiyle karşılaştık. Umarım bir daha yaşanmaz ne memleketimizde ne ülkemizde. Bir daha kadın cinayeti yaşanmaması için gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz" dedi.
Duygu Selin Karabiber ise, " çok üzücü bir olay yaşadık. Günümüzde toplumumuzda maalesef kadın cinayetlerinde artış yaşanıyor. Biz kadınlar için bu çok vahim bir durum. Şuan işin ne tarafından bakarsak bakalım bir can gitti. 2 çocuk annesiz kaldı yakınları Hacer kardeşlerini toprağa gömdüler" ifadelerine yer verdi.
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