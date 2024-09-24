Eşini Boğarak Öldüren Koca Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Eşini Boğarak Öldüren Koca Mahkemeye Sevk Edildi

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i boğarak öldüren Gökhan Eller, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Olayın ardından cinayeti itiraf ederek teslim oldu.

24.09.2024 15:50  Güncelleme: 15:55
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Eşini boğarak öldüren şahıs mahkemeye sevk edildi

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki 2 çocuğunun annesi eşini elleriyle boğarak öldüren cani koca sağlık kontrolünün ardından tutuklanma talebiyle Manisa Adliyesine sevk edildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün saat 18.30 sıralarında evdeki eşyalarını almak üzere eşinin yaşadığı sitedeki daireye giden Gökhan Eller eşi Selda Eller ile yaşadığı tartışmanın ardından 2 çocuğunun annesini elleriyle boğarak öldürdü. Olay yerinden Barbaros Polis Karakoluna giderek cinayeti itiraf eden ve teslim olan Gökhan Eller, emniyetteki işlemlerinin ardından Manisa Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Gelecek Partisi Şehzadeler İlçe Başkanlığı görevi de yapan Gökhan Enler'in kısa bir süre önce Yunusemre Belediyesinde zabıta olarak işe başladığı, güzellik salonu işleten Selda Eller ile 20 yıldır evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Eşini Boğarak Öldüren Koca Mahkemeye Sevk Edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eşini Boğarak Öldüren Koca Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşini Boğarak Öldüren Koca Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
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