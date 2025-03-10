Eşini Darp Eden Koca Tutuklandı - Son Dakika
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Eşini Darp Eden Koca Tutuklandı

Samsun'da eşini darbettiği iddiasıyla tutuklanan koca, adliyede 'öldüreceğim' dedi.

10.03.2025 13:28
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Eşini darptan adliyeye sevk edilen koca, "Çıkınca öldüreceğim" deyince tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da eşini darp ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen koca, "Karımı öldürmedim ama çıkınca öldüreceğim" deyince polis hakkında tutanak tuttu. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D.adlı koca, eşi E.D.'yidarp ettiği iddiasıyla Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.D. adlı kadın ifadesinde kocasının kendisini darp etmediğini söyledi. Koca E.D. ise eşini darp ettiğini kabul etti. Polisteki sorgusu tamamlanan E.D. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

E.D. adliye önünde kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Karımı öldürmedim ama çıkınca öldüreceğim" deyince polisler hakkında tutanak tutarak soruşturma dosyasına koydu. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.D., eşini darp etmediğini savunarak suçlamaları kabul etmedi. E.D. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eşini Darp Eden Koca Tutuklandı - Son Dakika

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