Eşini Öldürmekle Yargılanan Sanığın Dava Süreci Ertelendi

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığın davası ertelendi.

Tekirdağ Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesince "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan tutuklu sanık R.K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır bulundu. Olayda hayatını kaybeden Ayşenur Akkurt'un babası Ahmet Akkurt, yakınları ve avukatları da salonda hazır bulundu. Sanığa savunmasını hazırlaması için ek süre tanıyan mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay, 19 Ocak 2023'te Şarköy ilçesinde meydana gelmişti. Eşi R.K. (33) ile yaşayan Ayşenur Akkurt'tan (30) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen polis, Akkurt'un boğazından kesilerek hayatını kaybettiğini tespit etmişti. Evde bileklerinde kesikler bulunan baygın durumdaki R.K., sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı. R.K hakkında Tekirdağ Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesince "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. - TEKİRDAĞ