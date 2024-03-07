Eşini uykusunda öldürmüştü: 'Tek suçum eşimi aşırı sevmemdi' - Son Dakika
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Eşini uykusunda öldürmüştü: 'Tek suçum eşimi aşırı sevmemdi'

Bağcılar'da eşini uyurken 2 kez ateş ederek öldüren Faruk Karabülak hakkında karar açıklandı. Sanık, 'Tek suçum eşimi aşırı sevmemdi. Çocuğumdan bile çok seviyordum. Bu kaderdi, hiçbir suçum yok kazaydı' dedi. Mahkeme, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

07.03.2024 10:34  Güncelleme: 10:36
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Eşini uykusunda öldürmüştü: "Tek suçum eşimi aşırı sevmemdi"

Sanık Faruk Karabülak: "Bu kaderdi, hiçbir suçum yok kazaydı"

Mahkeme sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi

İSTANBUL - Bağcılar'da eşini uyurken 2 kez ateş ederek öldüren Faruk Karabülak hakkında karar açıklandı. Duruşmada savunma yapan Karabülak, "Tek suçum eşimi aşırı sevmemdi. Çocuğumdan bile çok seviyordum. Bu kaderdi, hiçbir suçum yok kazaydı" derken, mahkeme sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Bağcılar'da 2 Kasım 2022 tarihinde tartıştığı eşi Kudret Karabülakuyurken başına yastık dayayarak 2 kez ateş ederek öldüren Faruk Karabülakhakkında karar açıklandı. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Faruk Karabülak ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Kudret Karabülak'ın annesi Fecire Küpeli ve yakınları da katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatları, sanığın indirimsiz şekilde cezalandırılmasını talep etti. Kudret Karabülak'ın annesi Fecire Küpeli ise duruşmada gözyaşlarına boğularak sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise son sözünde "Eşimle hiçbir sorunum yoktu. Ne karakolluk olduk şimdiye kadar ne hastanelik. Ben eşimin ailesini de sahiplendim. Tek suçum eşimi aşırı sevmemdi. Çocuğumdan bile çok seviyordum. Bu kaderdi, hiçbir suçum yok kazaydı" dedi.

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Faruk Karabülak'ı "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıl hapis ile 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi. Öte yandan verilen karara mahkeme başkanı iyi hal indirimi uygulanması gerektiğini belirterek muhalefet şerhi koydu.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suç tarihinden önce Faruk Karabülak'ın çeşitli yerlerden borç alarak ticari faaliyette bulunduğu ancak borçlarını ödeyememesi sebebiyle maddi sıkıntıya girdiği ve 12 yıllık eşi olan Kudret Karabülak ile zaman zaman tartıştığı anlatıldı. İddianamede, olay günü sanık Karabülak'ın sabah saatlerinde kalktığı, maddi sebeplerden dolayı eşiyle tekrar tartıştığı ardından üst kat komşusu Ramazan Aslan'dan 10 bin TL karşılığında aldığı ruhsatsız silahla uyuyan eşinin ölümcül bölgelerine 2 kez ateş ettiği aktarıldı. Cumhuriyet savcısı, sanık Faruk Karabülak için 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan eşine karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Savcı, sanık için ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istedi.

Kaynak: İHA

Bağcılar, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşini uykusunda öldürmüştü: 'Tek suçum eşimi aşırı sevmemdi' - Son Dakika

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