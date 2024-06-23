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Eşinin boğazını kesip, başında bekleyen zanlı tutuklandı

ANTALYA - Döşemealtı'nda eski eşiyle tartıştıktan sonra boğazını keserek öldüren ve yaşayıp yaşamadığını kontrol eden şahıs, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da Döşemealtı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Abdülkadir Kocaoğlu (48), boşandığı eski eşi Ayten Çağıran'ı boğazını keserek öldürmüş, olay sonrası kimseyi yanına yaklaştırmayan ve Çağıran'ın yaşayıp yaşamadığını kontrol eden zanlı, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Defalarca uzaklaştırma kararı aldırmış

Antalya Eniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesi alınan Kocaoğlu'nun, Kurban Bayramı'nın son günü olan 19 Haziran'da Afyonkarahisar'dan Antalya'ya geldiğini ve 4 gün boyunca eski eşini takip ettiği belirlendi. Abdülkadir Kocaoğlu'nun olayla ilgili ilk ifadesinde, eski eşiyle barışmak için Antalya'ya geldiği, Ayten Çağıran'ı barışma teklifini geri çevirince çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Kocaoğlu'nun ifadesinde, "Pişmanım, bir anlık sinirle bu durum yaşandı" dediği öğrenildi. Abdülkadir Kocaoğlu'nun 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' ve 'kötü muamele' suçlarından kaydı bulunduğu, Çağıran ile evli olduğu dönemde eski eşinin defalarca uzaklaştırma kararı aldırdığı ve boşanma nedenlerinin Kocaoğlu tarafından uygulanan şiddet olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan zanlı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.