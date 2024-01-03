İstanbul depreminde ortalık mahşer yerine döner! 3 ilçenin havadan görüntüsü korkuttu

Premier Lig devi yıldız futbolcu için Fenerbahçe\'nin kapısını çalacak

HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı

Eşinin kolunu kıran koca tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da 2 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu eşini darp ederek kolunu kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. adlı koca Azerbaycan uyruklu eşi 2 çocuk annesi Z.H.A. ile evlerinde tartıştı. Tartışma sırasında eşinin darp ettiği iddia edilen Z.H.A. adlı kadının sol kolu kırıldı. Hastaneye kaldırılan Z.H.A. tedavi altına alındı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A. "Eşimle tartıştık ancak gerisini hatırlamıyorum. Alkollüydüm. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Nöbetçi mahkemece tutuklanan S.A. Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.