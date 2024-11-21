Eşinin Sevgilisini Bıçaklayan Sanığa Ceza - Son Dakika
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Eşinin Sevgilisini Bıçaklayan Sanığa Ceza

Eşinin Sevgilisini Bıçaklayan Sanığa Ceza

Kocaeli'de eşinin sevgilisi C.Ö.'yü yaralayan sanık Ö.A., 3 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

21.11.2024 10:07
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde eşinin sevgilisini meyve bıçağıyla 8 yerinden yaralayan sanık, "Olayın mağduru benim, en çok sıkıntı çeken benim, sanık koltuğunda oturan yine benim. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanığa, "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Olay, 1 Haziran 2022'de meydana geldi. Ö.A. (44), eşi ile 4 yıldır ilişkisi olan C.Ö'yü (60) görünce kavga etti. Kavganın büyümesiyle Ö.A., cebinde taşıdığı meyve bıçağını çıkararak C.Ö'yü göğsü başta olmak üzere toplam 8 yerinden bıçakladı. C.Ö. kanlar içinde kalırken, Ö.A. ise olay yerinden uzaklaştı. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, polis ise kaçan Ö.A'yı yakaladı. Gözaltına alınan Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Olayın mağduru benim"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, bir ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan sanık Ö.A. ve avukatları Yeşim Karagören ile Nevzat Altun hazır bulundu. Müşteki C.Ö. ise duruşmaya katılmadı. Savunması için söz hakkı verilen Ö.A., "C.Ö. her seferinde eşimle görüşmeye devam ediyordu, eşim de onunla kaçıyordu. Olay günü de hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen evimizin bulunduğu mahallede görünce öfkeye kapıldım. Öldürme amacım yoktu. Öldürmek isteseydim sağ bırakmazdım. Hep beladan uzak durmaya çalıştım. Müşteki C.Ö. bana sürekli tehdit içerikli mesajlar gönderirdi. Hatta hakkında uzaklaştırma kararı da almıştım. Olayın mağduru benim, en çok sıkıntı çeken benim, sanık koltuğunda oturan yine benim. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, indirim uygulayarak sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan" 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

İlk duruşmadaki savunması: "Gözüm karardı"

Öte yandan, sanık Ö.A. ilk duruşmadaki savunmasında şunları söylemişti:

"R.A.Ö. ile 23 yıldır evliydim ancak bu süreçte boşandım. C.Ö., eşim ile sosyal medya üzerinden tanışmış ve gönül ilişkileri olmuş. Eşim bu sebeple 3 kez evden ayrılarak C.Ö'nün yanına gitti ve eve geri döndü. Kendisini affettim, barıştım. Olaydan 3 ay önce en son eşim eve geri döndü. Ancak C.Ö. isimli şahıs eşime musallat oldu. Eşim, C.Ö'ye karşı uzaklaştırma kararı dahi aldırdı. Olay günü C.Ö'nün motosikletin üzerindeyken eşime korna bastığını gördüm. Koşup C.Ö'yü motosikletten düşürdüm. Kavga etmeye başladık. Bana sinkaflı küfürler ediyordu. Gözüm karardı, cebimdeki bıçağı çıkardım, bacağını hedef gözeterek savurdum, kaç kere bıçakladığımı bilmiyorum. Öldürmek isteseydim kesinlikle öldürürdüm".

"Bana yapılanları fazlasıyla hak ettim"

Müşteki C.Ö. ise sanıktan şikayetçi olmadığını belirterek, "Benim için çok zor bir durum, Allah kimseyi şaşırtmasın. Bu iş benim için utanç kaynağıdır. Bana yapılanları fazlasıyla hak ettim. Onun yerinde olsam beni öldürürdüm ama sanığın dediği gibi ilişki tek taraflı değildi. Ben öyle bir insan değilim. Şikayetçi değilim. Sanığın yerinde olsam fazla şeyler yapardım çünkü yaptığım şeyler doğru şeyler değildi. Ben R.A.Ö'yü aramadım, sormadım ama o beni arayınca duygularıma yenildim. Olay günü tesadüfen olay yerindeydim. Başka araca korna basınca sanık yanlış anlamış" ifadelerini kullanmıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Politika, Derince, kocaeli, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşinin Sevgilisini Bıçaklayan Sanığa Ceza - Son Dakika

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