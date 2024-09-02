Eşiyle Görüşemediğini İddia Eden Şahıs Kendini Eve Kilitledi - Son Dakika
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Eşiyle Görüşemediğini İddia Eden Şahıs Kendini Eve Kilitledi

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Çorum'da eşiyle görüşemediğini iddia eden bir şahıs, aracını ve evini patlatmakla tehdit ederek kendini eve kilitledi. Ekipler, şahsı ikna etmek için çalışma başlattı.

02.09.2024 11:12
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"Değil evi, mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu" notunu bıraktı, kendini eve kilitledi

Eşiyle görüşemediğini iddia eden şahıs aracını ve evini patlatmakla ekipleri tehdit ediyor

ÇORUM - Çorum'da eşiyle görüşemediğini iddia eden şahıs not bırakarak kendini evine kilitledi. Ekipleri, aracını ve evini patlatmakla tehdit eden şahsın ikna edilmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, Ilıca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz günü evi terk eden eşi P.G.'den haber alamadığını ve görüşmek istediğini söyleyen A.R., evine ve aracına litrelerce benzin dökerek düzenek kurdu. A.R., aracının üzerine taleplerini belirten bir not bıraktı. Şahıs bıraktığı notta, "Tüm yetkililere, asayiş çalışanlarına, eşim P.G., 15 Temmuz 2024 tarihinde evden ayrıldı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Kadın konuk evinde mi, yoksa başka yerde mi? Son defa eşimle telefonda görüşmek istiyorum. Bu isteğimi 3 saat içinde gerçekleştirmezseniz araba, ev ve kendimi havaya uçuracağım. Hiç kimsenin canı yansın istemiyorum. Aracın deposu full dolu. Ayrıca 35+1/ litre benzin bidonlarda 45 litre, evin içinde yine 30 litre benzin tüm odalara dağılmış durumda. Ayrıca doğalgaz, ocak bağlantısından ayrıldı. İçerisi tamamen doğalgazla dolu. Değil evi, mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu. Şaka yapmıyorum, blöf de yapmıyorum. Fotoğraflarını karşıdaki sucu Mustafa'ya sosyal medya üzerinden gönderdim. Tekrar ediyorum, kimsenin canına kastım yok, canının yanmasını istemiyorum. Müdahaleye kalkışmayın. Ben kararımı kesin verdim zaten. İdam mahkumunun son dileği olarak kabul edin. Eşim P.G. ile son defa telefonda görüşüp helalleşmek istiyorum. Belki vicdanı sızlar, insafa gelir de evine döner. Tekrar söylüyorum, müdahale etmeye kalkışmayın. Eğer müdahale ederseniz, edenler de kesinlikle zarar görür. Benden günah gitti. Penceredeki televizyon anten çıktısı direkt benzin ve doğalgazla bağlantılı. Ayrıca soda şişelerinde patlamaya hazır benzin var. Tüm mahalle sakinlerinden ve Çorumlulara verdiğim rahatsızlık için binlerce özür dilerim. Eğer bana bir iyilik yapmak isterseniz, eşimle beni telefonda dahi olsa görüştürün. Allah rızası için, o benden vazgeçtiyse, ben de tüm dünyadan vazgeçerim" ifadelerine yer verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Doğalgaz ekipleri de bölgede gaz akışını kesti. İtfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerinde görev aldı.

Caddenin trafiğe kapatılması üzerine bölgeye çağrılan psikolog, kendini eve kilitleyen A.R.'yi ikna etmeye çalışıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eşiyle Görüşemediğini İddia Eden Şahıs Kendini Eve Kilitledi - Son Dakika

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