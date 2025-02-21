Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye hapis cezası
İSTANBUL - Sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yargılanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Mahruki'nin 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eski AKUT Başkanı Mahruki'ye Hapis Cezası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?