Eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek\'in Cenazesi Toprağa Verildi

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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gölette cenazesi bulunan eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek törenle toprağa verildi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 2004-2024 yılları arasında AK Parti'den 4 dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Osman Nuri Civelek'ten bir süre haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin arama çalışmalarının ardından Civelek'in cenazesi, Azdavay ilçesine bağlı Suğla Yaylasında gölette bulundu. Göletten çıkarılan Civelek'in cansız bedeni Azdavay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastane morgundan alınarak Azdavay Belediyesine getirilen Civelek için tören düzenlendi. Üç çocuk babası Civelek'in cenazesine; Vali Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, İl Jandarma Komutanı Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçe belediye başkanları ile siyasi parti il ve yöneticileri, ilçe halkı ve yakınları katıldı. Civelek'in cenazesi daha sonra merkez camisinde öğleyi müteakip kılınan namazın ardından Azdavay'a bağlı Evlek köyünde aile kabristanlığında defnedildi.

Öte yandan hastanede yapılan otopsi raporuna göre Osman Nuri Civelek'in boğularak öldüğü belirlendi. - KASTAMONU