Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Sağlık Kontrolü için Adli Tıp'a Sevk Edildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık durumuna ilişkin değerlendirme yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen, ardından cezaevine gönderilen ve daha sonra anjiyo olan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık durumuna ilişkin nihai değerlendirme yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Çalık, sabah saatlerinde jandarma eşliğinde cezaevi aracıyla Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Çalık, buradaki işlemlerinin ardından tekrar cezaevi aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. - İSTANBUL