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Eski biber gazları infilak etti, üniversite öğrencileri büyük panik yaşadı - Son Dakika
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Eski biber gazları infilak etti, üniversite öğrencileri büyük panik yaşadı

Kastamonu'da Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki eski biber gazlarının infilak etmesi sonucunda çevreye yayılan gazdan etkilenen öğrenciler hastanelere müracaat etti.

Eski biber gazları infilak etti, üniversite öğrencileri büyük panik yaşadı
03.01.2024 - 23:36,
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Eski biber gazları infilak etti, üniversite öğrencileri büyük panik yaşadı

Etrafa yayılan gazdan etkilenen çok sayıda öğrenci hastanelere müracaat etti

KASTAMONU - Kastamonu'da iddiaya göre, Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki eski biber gazlarının infilak etmesi neticesinde etrafa yayılan gaz sebebiyle çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Gazdan etkilenen çok sayıda öğrenci ise hastanelere müracaat etti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda bulunan eski biber gazları bilinmeyen sebeple infilak etti. Gazların çevreye yayılması sebebiyle Kastamonu Üniversitesi' ve Şeyh Şabanı Veli Öğrenci Yurdu'ndaki öğrenciler büyük panik yaşadı. Kampüsteki binalarda bulunan öğrenciler, tahliye edilirken bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen çok sayıda öğrenci ise hastanelere müracaat etti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eski biber gazları infilak etti, üniversite öğrencileri büyük panik yaşadı - Son Dakika


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