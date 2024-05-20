Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneden yardım istedi - Son Dakika
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Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneden yardım istedi

Bursa'da evine girdiği esnada eski eşi tarafından 6 yerinden bıçaklanan Sevda Çakmak, hastanede yardım çağrısında bulundu. Telefonuyla çektiği videoda yaşadığı olayı anlatan Çakmak, 'Ben bir anneyim kanım yerde mi kalacak' dedi. Daha önce de şiddet gördüğünü belirten Çakmak, adaletin öldükten sonra gelmesinin adalet olmadığını söyledi.

20.05.2024 22:51
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Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneden yardım istedi

"Öldükten sonra gelen adalet, adalet değildir"

"Ben bir anneyim kanım yerde mi kalacak"

BURSA - Bursa'da evine girdiği esnada eski eşi tarafından 6 yerinden bıçaklanan Sevda Çakmak, hastanede yardım çağrısında bulundu. Telefonuyla çektiği videoda yaşadı olayı anlatan Çakmak, "Ben bir anneyim kanım yerde mi kalacak" dedi.

Olay, 19 Mayıs günü akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde meydana geldi. Evine giren Sevda Çakmak (30), apartmanın önünde bekleyen ayrıldığı eşi Sezgin Aslan ile karşılaştı. Konuşma sırasında Aslan, eski eşi Çakmak'a tekrar bir araya gelme teklifinde bulundu. Ret cevabını alarak öfkelenen Aslan, iddiaya göre eski eşini bıçaklayıp kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan Aslan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"Öldükten sonra gelen adalet, adalet değildir"

Hastanede video çekerek yardım isteyen Sevda Çakmak, "Müzisyenlik yaparak geçimimi sağlıyorum. 19 Mayıs gecesi kına gecesine gittiğim bir köyden dönüşte, arabamdan enstrümanlarımı indirirken eski eşim Sezgin Aslan pusuya yatmış, kendini kamufle etmiş. Evime kolonlarımı taşırken merdivenden indiğim sırada karşımda belirdi. Cebinden çıkardığı bıçakla beni 6 yerimden bıçakladı. Sadece bacağım değil kalbimin altını da bıçakladı. Benim canım yandı, bana dikiş atıldı. Ben çocuğunu okutmaya çalışan güçlü bir anne olarak çalıştığım, ayakta durduğum, hiç kimseden bir beklentim olmadığı için durduk yere yaralandım. Bizim sesimiz olun, bu adamı nasıl serbest bırakırsınız. Benim ailem, çocuğum ve kardeşlerimle tehdit eden bir adamı nasıl serbest bırakısınız. Daha önceden benim bir sürü şikayetim var. Elim ve bacağımda kesikler var. Her yere yazdık ama bizim sesimiz neden duyulmuyor. Öldükten sonra gelen adalet, adalet değildir. Lütfen bana, çocuklarıma ve aileme yardımcı olun. Çok zor durumdayım. Ben bir anneyim benim kanım yerde mi kalacak" şeklinde konuştu.

Daha önce de şiddet görmüş

Daha önceden de birçok kez şiddet gördüğünü söyleyen Çakmak, "Bir okulun önünde, öğrenci ve velilerin gözleri önünde şiddete uğramış bir bayanım. Ben artık onurumu gururumu işimi koruyamaz bir duruma geldim. Tek bir canım kalmıştı, onu da parçalamaya kalktı" dedi.

Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneden yardım istedi - Son Dakika

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