Eski Eşini Öldürmeye Teşebbüs Eden Sanık Tekrar Gözaltına Alındı

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Eski eşini öldürmeye teşebbüs eden sanık Sinan Özçelik yapılan itirazın ardından tekrardan gözaltına alındı.

Ankara'da eski eşi Sinem Türk'ü bıçakla yaralayan ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan sanık Sinan Özçelik, tahliyesine yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, 25 Ekim 2023'de sanık Sinan Özçelik hakkında eski eşi Sinem Türk'ü hayat fonksiyonlarını etkileyecek şekilde bıçakla yaraladığı gerekçesiyle 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığı belirtildi. Tutuklu olarak yargılanan Özçelik'in 12 Temmuz'da görülen duruşmada tahliye edildiği, başsavcılığın Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itirazı üzerine sanığın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı aktarıldı. - ANKARA