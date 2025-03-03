Eski Eşini Vuran Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Eski Eşini Vuran Şüpheli Tutuklandı

Eski Eşini Vuran Şüpheli Tutuklandı

Adana'da barışmak istemeyen eski eşini vuran şüpheli, tutuklandı ve pişman olduğunu açıkladı.

03.03.2025 10:12
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Adana'da bir kişi eski eşini kendisiyle barışmak istemediği için tabanca ile vurarak yaraladı. Seyhan araştırma polisinin tahkikatı sonucu yakalanıp tutuklanan şüphelinin "Karımı seviyorum, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, 25 Şubat'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Esma El H. (25), eşi Elabid A.'dan (26) ayrıldı. Barışmak isteyen Elabid A., Esma El H.'in çalıştığı işyerine gitti. Eski eşi barışmayı kabul etmeyince Elabid A. tabancasını çıkartarak defalarca ateş açı, kaçtı. Açılan ateş sonucu Esma El H., sırt, karın ve baş kısmına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadının hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde şüphelinin saklandığı adres belirlendi, operasyon düzenlenerek kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli Elabid A.," Ben eşimle barışmak istedim, fakat o istemedi. Bir anlık sinir ile olayı gerçekleştirdim. Karımı seviyorum, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski Eşini Vuran Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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