Eski Eşinin Camlarını Parke Taşı ile Kırdı; O Anlar Kameraya Yansıdı - Son Dakika
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Eski Eşinin Camlarını Parke Taşı ile Kırdı; O Anlar Kameraya Yansıdı

Eski Eşinin Camlarını Parke Taşı ile Kırdı; O Anlar Kameraya Yansıdı

Esenyurt'ta bir adam, 2 yıl önce boşandığı eski eşinin yaşadığı evin camlarını parke taşıyla kırdı. Olay anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre adam, eski eşini rahatsız etmeye başladıktan sonra akşam saatlerinde kadının yaşadığı sokağa gelerek evin camlarını parke taşıyla kırdı. Olayın ardından ise hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşan adamın bu anları güvenlik kamerasına yansıdı.

19.02.2024 23:02
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Eski eşinin camlarını parke taşı ile kırdı; o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt'ta bir adam eski eşinin yaşadığı evin camlarını parke taşıyla kırdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kadının 2 yıl önce boşandığı eşi, evinin camlarını parke taşı ile kırdı. Olay anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir adam, 2 yıl önce boşandığı eşini rahatsız etmeye başladı. Akşam saatlerinde kadının yaşadığı sokağa gelen eski koca, evin camlarını parke taşı ile kırdı. Yaşanan olayın ardından ise hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşan adamın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Esenyurt, Güvenlik, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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