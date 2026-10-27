Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu davasında adliyeye geldi

Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu davasında adliyeye geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı dava kapsamında adliyeye geldi. Saran'ın adliyeye gelişi, bu suçtan yargılandığı dava kapsamında gerçekleşti.
Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı dava kapsamında adliyeye geldi.
Kaynak: İHA
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