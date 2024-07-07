Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan Bodrum\'da Hastaneye Kaldırıldı

Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, tatil yaptığı Bodrum'da fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Yalıkavak Mahallesi'nde tatil yapan eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan aniden rahatsızlandı. Baygınlık geçiren Doğan, Bodrum'da bir özel hastaneye kaldırıldı. Baygın halde hastaneye gelen Celal Doğan'ın, doktorların ilk müdahalesinin ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doğan'ın gözlem altına alındığı öğrenildi. - MUĞLA
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