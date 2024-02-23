Eski kız arkadaşının evinin önünü benzin dökerek yaktı... O anlar kamerada
Reddedilmeyi kaldıramayanınca eski kız arkadaşının evinin önünü böyle yaktı
Birden büyüyen alevlerin arasında kaldı, koşarak böyle kaçtı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs yeniden bir araya gelmek isteğini reddeden eski sevgilisinin evinin önünü benzin dökerek yaktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şahsın evin önünü ateşe verdiği ve birden büyüyen alevlerin arasından koşarak çıktığı görülüyor.
Olay, dün 06.50 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, B.U. isimli şahıs eski kız arkadaşı S.K. ile yeniden bir araya gelmek istedi. S.K ise B.U.'nun isteğini reddetti. Duruma sinirlenen B.U. gece saatlerinde S.K.'nin evinin önüne geldi. B.U. yanında getirdiği benzini merdivenin önüne dökerek ateşe verdi. B.U. aniden büyüyen alevlerin arasında koşarak uzak koşarak uzaklaştı. Yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis, B.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.
Olay anı kamerada
Öte yandan olay anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, B.U'nun benzin dökerek evin önünü ateşe verdiği ve alevlerin birden büyüdüğü görülüyor. Ayrıca, B.U'nun aniden büyüyen alevlerin arasında aldığı ardından koşarak uzaklaştığı da kayedildi.
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