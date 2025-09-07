Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gözaltına alındı

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen hakkında elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen hakkında elde edilen deliller doğrultusunda yakalama kararı verildi.

HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI

Şükrü Sözen, bugün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışına çıkış yapmak isterken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Şükrü Sözen'in kardeşi Fatih Sözen'in de gözaltına alındığı belirtildi.