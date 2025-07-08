Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin (66), Yeni Foça'da denizde yüzdüğü sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay bu sabah saat 08.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaz tatilini Yeni Foça'daki yazlığında geçiren eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Burunucu mevkiinde denize girdi. Bir süre sonra fenalaşan Şahin'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şahin, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahaelesine rağmen Şahin'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Tahir Şahin, Menemen'de 1999-2019 yılları arasında belediye başkanlığı yaptı. - İZMİR