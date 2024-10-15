Eski Okul Arkadaşları 42 Yıl Sonra Buluştu

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1970 ve 80'li yıllarda ilkokul, ortaokul ve lisede, aynı sıraları paylaşan okul arkadaşları 42 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

Okul arkadaşları ile bağlantı kurarak, buluşmanın organizasyonunu yapan Esin Diş düzenlenen gece de okul arkadaşları "çocuklar gibi şen" bir gece geçirdi. Birbiriyle görüşmeye devam edenler olduğu kadar, yıllar sonra ilk kez bir araya gelen arkadaşlar arasında, özellikle ilk buluşma anlarında duygusal anlar yaşandı. Yıllar sonra gerçekleşen buluşmayı düzenleyen turizmci Ramazan Kara ve eşi Emine Kara'nın samimi ve içten ev sahipliğinde, eski günlerin yad edildiği yemekli buluşmada okul fotoğraflarından derlenen slaytlar eşliğinde, akıllarda kalan hatıralar canlandırıldı.

Geleneksel hale getirilecek

Bol sohbetli ve kahkahalı geçen yemeğin ardından eski koro arkadaşlarından şarkılar, folklor ekiplerinden halk oyunlarıyla geç saatlere kadar, çocukluk ve gençliklerine dönen arkadaşlar gecenin tadını çıkardı. Farklı şehirlerde yaşayan, farklı meslek gruplarından 54 arkadaşın katıldığı yemekli buluşmanın keyfine doyamayan arkadaşlar, buluşmayı geleneksel hale getirmeye karar verdi. - ANTALYA