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Eski ortakların tartışması kanlı bitti: 3 ölü

Eski ortaklarına kurşun yağdırarak intihar etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te Mustafa Yılmaz, eski ortakları olduğu öğrenilen Mustafa Kahraman ile Ali Kahraman isimli iki kardeşi silahla vurduktan sonra intihar etti.

Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski ortak olduğu öğrenilen Mustafa Yılmaz ile 2 kardeş Mustafa Kahraman ve Ali Kahraman bir süre önce ayrıldı. Kadayıfçı olan 2 kardeşin dükkanına gelen Mustafa Yılmaz, eski ortakları Mustafa Kahraman ve Ali Kahraman'dan dükkanı geri istedi. Kardeşlerden olumsuz yanıt alan Mustafa Yılmaz silahla 2 kardeşi vurduktan sonra kafasına sıkarak intihar etti.