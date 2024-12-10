Eski Sevgilinin Kardeşine Saldırı - Son Dakika
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Eski Sevgilinin Kardeşine Saldırı

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Adana'da eski sevgilisinin kardeşini vuran şüpheli, 'hepsini' vurmak istediğini açıkladı.

10.12.2024 13:50
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Eski sevgilisinin kardeşini vuran şüpheli: "Hepsini vuracaktım"

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde eski sevgilisinin kardeşini tabancayla vurup kaçtıktan sonra polisin havaya ateş etmesi sonucu yakalanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, basın mensuplarının "kimi vuracaktınız" sorusuna "hepsini" diye yanıt vermesi dikkat çekti.

Olay, ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Tacikistan Sokak'ta dün akşam saat 10,30 sularında meydana gelmişti. İddiaya göre Servet A. eski sevgilisinin kardeşi Berkay T. ile sokakta karşılaşmış daha sonra kıskançlık yüzünden çakın kavgada onu tabanca ile yaralamıştı. Servet A. daha sonrada kaçmış polisin havaya ateş açması sonucu yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alındıktan sonra bugün adliyeye sevk eldi. Sevk sırasında basın mensuplarının "Kimi vuracaktınız" sorusun üzerine "Hepsi" demesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Kozan, Adana, Suç, Son Dakika

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