Eski sevgilisini öldürmeye çalışan kadın kendi silahıyla can verdi

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Brezilya'nın Poa kentinde, Lucas Nogueira Garcez Caddesi'ndeki bir atıştırmalık büfesinde yaşanan olayda bir kadın hayatını kaybetti, bir erkek de hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, silahlı bir kadının büfede çalışan personeli öldürmeye çalıştığı anlar kaydedildi. Kadın, tabancasını çıkarıp çalışanı mutfağa kadar kovaladı.

Panik içindeki çalışan, ellerini kaldırarak mutfak bölümüne doğru geri geri giderken, diğer çalışanlar can havliyle kaçıştı. Kadının silahının tutukluk yaptığı anlaşılınca ikili arka kapıdan çıktı, ancak bu kez roller değişmişti - artık çalışan kadını kovalıyordu.

Görüntülerde çiftin dışarıda boğuştuğu, ardından erkeğin kadını kafakola aldığı görülüyor. İkili yolun ortasına kadar geldi ve bir arabanın çarpmasından son anda kurtuldu, sonra yere düştüler.

Görüntülerin bir kısmı burada kesiliyor, ancak yerel yetkililerin açıklamasına göre, yerde boğuşma sırasında kadının silahı ateş aldı ve 44 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kadının eski sevgilisi olduğu belirtilen 43 yaşındaki erkek ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sao Paulo Güvenlik Departmanı, 9 Şubat'ta yaşanan bu olayda kadının öldüğünü, eski sevgilisinin ise hastanede tedavi gördüğünü doğruladı.